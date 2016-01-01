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حبس 3 متهمين بقتل سائق توك توك في الجيزة 4 أيام
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ديسمير
2016
12:49 PM
بواسطة
أمر المستشار هشام الشريف، مدير نيابة الصف، بحبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بقتل سائق عمدا، والاستيلاء على |التوك توك| الخاص به
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين |محمد. س|، 17 سنة، عامل، و|وليد. م|، 22 سنة، حلاق، و|محمود. ع|، 33 سنة، صياد، قتلوا المجني عليه |محمود. ع. ف|، 19 سنة، بهدف سرقة التوك توك الخاص به، وعندما قاومهم أطلقوا عليه الرصاص، ليسقط قتيلا على الفور، وبعدها ألقوا الجثة في |مكان نائي|.وكشفت مناظرة جثة المجني عليه |محمود. ع| 19 سنة، أنه شاب في العقد الثانى من العمر مرتديًا ملابسه كاملة، وموثق القدمين واليدين، وتوجد على رقبته آثار خنق، فضلًا عن وجود جروح وكدمات بأنحاء الجسد، وإصابته بجرح غائر في منطقة الرأس.
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