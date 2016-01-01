أمر، اليوم السبت، المستشار عبد الرحمن حسام، رئيس نيابة بولاق الدكرور، بإخلاء سبيل فتاة جامعية وطالب بضمان محل إقامتهما، حيث تم ضبطهما لاتهامهما بسرقة سيارة صاحب محل كوافير، وتنازل المجني عليه عن بلاغه، وحرر محضر صلح في الواقعة

كشفت التحقيقات أن المتهمين طالب، وفتاة جامعية، سرقا سيارة جار الثانية |صاحب محل كوافير|، بعدما أوهمته بنيتها ممارسة الرذيلة معه، وفي شقته دست له كمية كبيرة من المخدر في مشروب، وسرقت هاتفه ومفاتيح سيارته، والتقت بالمتهم الثاني لتعطيه المسروقات ليقوم بإخفائها.وأضافت التحقيقات أن المجني عليه فقد الوعي وتم نقله إلى المستشفي، وأنُقذ من حالة تسمم بسبب زيادة نسبة المخدر، وخرج بعدها من المستشفى ليحرر محضرا بالواقعة.وبالفحص والتحري تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقي القبض على المتهمين، وأحيلا للنيابة العامة التي تولت التحقيق.