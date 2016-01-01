تمكنت، اليوم السبت، الأجهزة الأمنية بالقليوبية من العثور على سيارة مبلغ بسرقتها بمدينة العبور بمحافظة القليوبية

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، واللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة بالواقعة.أوضحت تحريات المباحث أنه أثناء مرور النقيب عبد الله عامر، الضابط بإدارة تأمين العبور والقوة المرافقة، شاهد السيارة رقم |ق أ ف 836| ماركة لادا سماوى اللون متروكة أسفل عقار بمساكن الشباب بمدينة العبور.وبالكشف عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 3479 جنح قسم الشروق القاهرة لسنة 2016م بلاغ |محمد محمد عمر|، المقيم بمركز شبراخيت بالبحيرة بتاريخ 23 يوليو 2016، فتم التحفظ عليها واتخاذ إجراءات كشف البحث عنها.