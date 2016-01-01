تفاصيل الواقعة بدأت بانتشار الخدمات النظامية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية، وأثناء المرور والمتابعة تمكن ضباط المركز من ضبط المتهم حال استقلاله سيارة مستأجرة، وبحوزته ١٥٠٠ قرص تامول مخدر وهاتف محمول.وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الترويج، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.