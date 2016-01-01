تصدر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار |محمد عامر جادو|، اليوم السبت، حكمها في قرار النائب العام بمنع 33 متهمًا بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية

وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.وسبق أن أمرت المحكمة بحبس 21 متهمًا في القضية 15 يومًا احتياطيًا، وحبس 3 متهمين آخرين 4 أيام احتياطيًا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات.وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدًا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية.