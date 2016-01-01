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«الأمور المستعجلة» تصدر اليوم حكمها في «مصرية تيران وصنافير»
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ديسمير
2016
07:47 AM
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تصدر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، حكمها في الاستئناف المقدم على حكمها الصادر بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكالين أقامهما خيري عبد الفتاح، والمحامي |أشرف فرحات|؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
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