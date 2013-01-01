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«الجنايات» تستأنف اليوم محاكمة ٦٨ متهما باقتحام قسم حلوان
تستأنف محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، محاكمة 68 متهمًا في قضية |اقتحام قسم شرطة حلوان، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وبسكرتارية أيمن القاضي.وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لقيامهم يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان وإقامة حواجز حجرية والتحصن خلفها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على الضباط والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجني عليهم عمدا، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.
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