كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن إدارة مستشفى سجن طرة بعد توقيع الكشف الطبي على اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، عقب نقله لمستشفى السجن، من منزله الذي يقيم فيه إقامة جبرية، أثبت أنه يعاني من ورم بالجسم، ويحتاج لإجراء عملية عاجلة

وقال: |إنه تم استصدار إذن من النيابة العامة؛ للموافقة على نقل العادلي إلى مستشفى دار الفؤاد، وذلك بعد طلبه إجرائها بأحد المستشفيات الخاصة على نفقته الخاصة|، مشيرا إلى أنه بعد موافقة النيابة تم نقله لمستشفى دار الفؤاد، وسط حراسة أمنية مشددة؛ حيث يخضع للإقامة الجبرية منذ شهور، على ذمة قضية فساد الداخلية.وأضاف المصدر، أن وزير الداخلية الأسبق يخضع حاليا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة؛ للتأكد من مدى احتياجه للعملية أم لا، خاصة وأنه يعاني من عدة أمراض منها أورام ومشكلات صحية في شبكة العين.