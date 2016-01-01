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مصدر طبي: الحالة الصحية لـ «العادلي» مستقرة
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ديسمير
2016
04:46 AM
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قال مصدر طبي: |إن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، تم نقله في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى مستشفى دار الفؤاد
وأضاف، أن العادلي يرقد حاليا في غرفة خاصة، بصحبة زوجته الكاتبة الصحفية إلهام شرشر، لافتًا إلى أن حالته الصحية مستقرة ويخضع لفحوصات طبية.يذكر أن حبيب العادلي، يخضع للإقامة الجبرية منذ شهور، على ذمة قضية فساد الداخلية، وأنه يعاني من العديد من الأمراض، ويتم نقله بين الحين والآخر تحت حراسة مشددة؛ لإجراء الفحوصات اللازمة.
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