تواصل الإدارة العامة لمباحث الأموال حملاتها الأمنية، لمواجهة الفساد، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، والجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي