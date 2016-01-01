وكان العشرات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمدينة العاشر من رمضان خرجوا في مسيرة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم والتحريض ضد الجيش والشرطة، وقاموا بإطلاق الألعاب النارية والشماريخ ما أثار ذعر الأهالي، الذين أبلغوا قوات الأمن.على الفور انتقلت قوات الأمن لفض المسيرة، حيث قامت عناصر الإخوان بإطلاق الشماريخ والحجارة تجاه قوات الأمن التي ردت عليهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع.