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ضبط صاحب مستودع استولى على 400 أسطوانة بوتاجاز بالظاهر
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ديسمير
2016
21:47 PM
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ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، صاحب مستودع بوتاجاز، لاستيلائه على 400 أسطوانة بوتاجاز وبيعها بالسوق السوداء في الظاهر
البداية عندما وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بتصرف صاحب مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة أول الظاهر بالقاهرة، في كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز لبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما يعد إهدارا للدعم الذي توفره الدولة.وبتقنين الإجراءات القانونية، داهم ضباط الإدارة المستودع وأسفرت عن ضبط صاحبة وبالفحص تبين تصرفه في 400 أسطوانة بوتاجاز وبيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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