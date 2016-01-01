ترجع الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حلوان إخطارا من مستشفى حلوان يفيد بوصول عامل في العقد الثانى من العمر مصاب بجرح نافذ بالصدر توفى فور وصوله، وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائى، بالتحرى عن الواقعة تبين أن 3 أشقاء طرف أول تشاجروا مع 3 آخرون على قطع فرع شجرة بالشارع، وباعتراض الطرف الأول على قطع فرع الشجرة نشبت بينهما المشاجرة وحاول المارة التدخل لفضها إلا أنهم طعنوا عامل طرف ثان وأصيب بحرج نافذ بالصدر تم نقله للمستشفى.وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط متهمين وفر شخص هربا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.