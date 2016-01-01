أمر المستشار عبد الرحمن حسام، مدير نيابة بولاق الدكرور، اليوم الجمعة، بسرعة تحريات رجال المباحث حول العثور علر جثة رجل وزوجته لقيا مصرعهما داخل منزلهما، إثر اختناقهما نتيجة تسرب غاز السخان، للوقوف على ظروفها وملابساتها