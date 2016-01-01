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النيابة تطلب التحريات حول العثور على زوجين لقيا مصرعهما في بولاق
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ديسمير
2016
21:47 PM
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أمر المستشار عبد الرحمن حسام، مدير نيابة بولاق الدكرور، اليوم الجمعة، بسرعة تحريات رجال المباحث حول العثور علر جثة رجل وزوجته لقيا مصرعهما داخل منزلهما، إثر اختناقهما نتيجة تسرب غاز السخان، للوقوف على ظروفها وملابساتها
كما أمر بالتشريح والدفن، وتقرير مفتش الصحة النهائية حول أسباب الوفاة. وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقى العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغا بالعثور على جثة موظف وزوجته داخل شقتهما ببولاق الدكرور، وكشفت تحريات الرائد هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور ومعاونيه النقيبين أحمد مندور وأيمن سكورى أن سبب وفاتهما تسرب غاز السخان، ما أسفر عن وفاتهما.
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