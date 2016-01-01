كما أمرت النيابة، بصرف والدة المتهم من سرايا النيابة، بعد أن تم القبض عليها لاتهامها بمساعدة نجلها على التخلص من جثة زوجها، حيث أكدت التحقيقات عدم تورطها في قتل المجنى عليه. البداية عندما تلقى اللواء خالد شلبي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة عاشور أحمد بشير 34 عاما، سائق، داخل سيارة ملاكي بمنطقة المعتمدية بكرداسة، وبها طعنات متفرقة بالجسم.وكشفت تحريات العميد خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر، أن نجل المجني عليه |أحمد|، 15 عاما، طالب، وراء ارتكاب الجريمة؛ بسبب سوء معاملة والده له، وتكرار التعدي عليه بالضرب، وأنه منذ أسبوعين عقد العزم على التخلص منه.وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية بقيادة الرائد محمد الصغير، رئيس مباحث كرداسة، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، ووالدته نورا 32 عاما، واعترف الأول بأنه استغل فرصة استغراق والده في النوم، واستل سكينا من المطبخ، وأجهز عليه بعدة طعنات حتى تأكد من وفاته.وأمام اللواء محمود خليل، نائب مدير مباحث الجيزة، أقر الجاني بأنه فوجئ باستيقاظ والدته، واكتشافها الحادث، فساعدته على إخفاء معالم جريمته، ووضعا الجثة داخل سيارة المجني عليه، وأشعلا النيران بفرش السرير الملطخ بالدماء بمكان مجاور لمسكنهم، والاستيلاء على هاتف الضحية، وتحطيمه، وإخفاء الأداة المستخدمة.