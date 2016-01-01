أعلنت الحكومة الصينية، الجمعة، عن تشييد هيئة الكهرباء الوطنية خطا للتوتر العالى في باكستان بقيمة 1.5 مليار دولار لتأمين أربعة آلاف ميجاواط من التيار الكهربائي من شمال هذا البلد إلى جنوبه.



وتابعت الحكومة في بيان أن مسؤولين من باكستان والصين وقعوا اتفاقا للاستثمار فى بكين الخميس من أجل تشييد أول خط مباشر للتوتر العالي في باكستان.

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