قتل جنديان كونغوليان وثلاثة عناصر تابعين لميليشيا «الماي ماى»، الجمعة، فى هجوم على موقع للجيش في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، «وفق ما أعلن مصدر رسمي».



وقال جوليان بالوكو حاكم إقليم شمال كيفو الذي يقع فيه منطقة كيرومبا، أن «مجموعة من الماي ماي هاجمت موقع الجيش الكونغولي في كيرومبا.. والحصيلة الموقتة هي مقتل ثلاثة من الماي ماي ومقتل اثنين من جنود الجيش الكونغولي وأربعة جرحى».

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