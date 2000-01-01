تستكمل الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة

وأسفرت الحملات عن ضبط 41 ألفًا و184 مخالفات مرورية متنوعة، و1838 دراجة نارية مخالفة، وضبط 57 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.