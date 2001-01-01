-
رياضة
- جمعة يقود هجوم المصري أمام الإنتاج الحربي بالدوري
- مرتضى منصور يلغي اجتماع الجهاز المعاون ويعقد جلسة فردية مع حلمي
- «صن البريطانية» تهاجم تيفيز بسبب الدوري الصيني
- محمد الديبة.. الهداف الأول لأمم أفريقيا (بروفايل)
- محمد صلاح يفوز بلقب شخصية العام الرياضية في استفتاء فيتو
- الاتحاد يعلن الحداد ثلاثة أيام على وفاة الديبة
- الأهلي يعلن القائمة الإفريقية
- ابراهيموفيتش الساعي لرقم قياسي يؤمن بقدرة يونايتد على الفوز بالدوري
- محمد حلمي يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور بعد خسارة القمة
- مرتضى منصور يصل الزمالك للاجتماع بمحمد حلمي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
تقرير: الشرطة البرازيلية تستجوب ضابطا بشأن اختفاء سفير اليونان
ريو دي جانيرو (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الجمعة أن السلطات البرازيلية استجوبت ضابط شرطة ليل الخميس فيما له صلة بمقتل السفير اليوناني لدى البرازيل على ما يبدو وتحقق فيما إذا كانت الزوجة البرازيلية للدبلوماسي ضالعة في الحادث.
وقالت صحيفة أو جلوبو نقلا عن أفراد من أسرة ضابط الشرطة إن الضابط خضع للاستجواب عدة ساعات فيما يخص اختفاء السفير كيرياكوس أميريديس.
كما ذكرت جلوبو أن رجال البحث الجنائي عثروا على دماء على أريكة داخل المنزل الذي كان يقيم فيه السفير وزوجته في ريو وأنهم استجوبوا زوجته فرانسواز.
وتم العثور على جثة محترقة مساء الخميس داخل السيارة التي كان أميريديس (59 عاما) وزوجته قد استأجراها.
ويحقق قسم جرائم القتل بولاية ريو دي جانيرو في القضية وذكرت صحيفة أو جلوبو أن الشرطة تعمل بناء على افتراض أنها جريمة قتل.
وفي أثينا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ستراتوس إفثيميو "لم يجر للأسف التعرف على الجثة." وأضاف "نحن ننتظر نتيجة فحص الطب الشرعي البرازيلي" قبل إصدار بيان.
وتابع قائلا "لكنه ليس مؤشرا جيدا أن السيارة (المتفحمة) كان يستأجرها السفير."
وشغل أميريديس من قبل منصب القنصل العام لليونان في ريو من 2001 إلى 2004.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)