ريو دي جانيرو (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الجمعة أن السلطات البرازيلية استجوبت ضابط شرطة ليل الخميس فيما له صلة بمقتل السفير اليوناني لدى البرازيل على ما يبدو وتحقق فيما إذا كانت الزوجة البرازيلية للدبلوماسي ضالعة في الحادث.

وقالت صحيفة أو جلوبو نقلا عن أفراد من أسرة ضابط الشرطة إن الضابط خضع للاستجواب عدة ساعات فيما يخص اختفاء السفير كيرياكوس أميريديس.

كما ذكرت جلوبو أن رجال البحث الجنائي عثروا على دماء على أريكة داخل المنزل الذي كان يقيم فيه السفير وزوجته في ريو وأنهم استجوبوا زوجته فرانسواز.

وتم العثور على جثة محترقة مساء الخميس داخل السيارة التي كان أميريديس (59 عاما) وزوجته قد استأجراها.

ويحقق قسم جرائم القتل بولاية ريو دي جانيرو في القضية وذكرت صحيفة أو جلوبو أن الشرطة تعمل بناء على افتراض أنها جريمة قتل.

وفي أثينا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ستراتوس إفثيميو "لم يجر للأسف التعرف على الجثة." وأضاف "نحن ننتظر نتيجة فحص الطب الشرعي البرازيلي" قبل إصدار بيان.

وتابع قائلا "لكنه ليس مؤشرا جيدا أن السيارة (المتفحمة) كان يستأجرها السفير."

وشغل أميريديس من قبل منصب القنصل العام لليونان في ريو من 2001 إلى 2004.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)