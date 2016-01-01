بوتين يأمل في اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع أمريكا بعد تنصيب ترامب

موسكو (رويترز) - نقل الكرملين عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله في رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بمناسبة العام الجديد إنه يأمل أن تتمكن موسكو وواشنطن من اتخاذ خطوات حقيقية لتحسين العلاقات بعد تولي ترامب السلطة.

وأضاف بوتين أن التطورات الإيجابية في العلاقات بين روسيا وبريطانيا ستفيد الجانبين.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)