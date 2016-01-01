وكان اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد نشأت مأمور مركز شرطة مطاي، يفيد بورود إشارة من مستشفى مطاي العام بوصول |هاني ح ا- 44 سنة- موظف بالتأمينات| جثة هامدة.و بانتقال الرائد محمود الضبع رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد أبو حمر تبين وفاته إثر سقوط سيارته بترعة أمام قرية الإتلات.وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة الدكتور أشرف يعقوب مدير الإدارة الصحية، تبين أن الوفاه نتيجة اسفكيسا الغرق ولا يوجد شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث.