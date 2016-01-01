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الداخلية تزيل 155 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي بـ4 محافظات
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمعاونة الأجهزة الإدارية لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل
وأسفرت الجهود تنفيذًا لتكليفات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، خلال 24 ساعة الأخيرة بـ 4 محافظات، عن تأمين تنفيذ إزالة 75 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بدوائر مراكز شرطة (دمنهور – إيتاى البارود – أبو حمص – حوش عيسى – الدلنجات – كفرالدوار – الرحمانية – إدكو – بدر).وقامت القوات بتأمين تنفيذ إزالة 30 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بدوائر مراكز شرطة ( منيا القمح – الإبراهيمية – ديرب نجم – فاقوس )، وإزالة 25 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بدائرة قسم شرطة ( أول أسوان )، وإزالة 25 حالة تعدى عبارة عن ( أسوار – خزان أرضى مبنى بالخرسانة – غرف مبنية بالخرسانة – أعمدة خرسانية )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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