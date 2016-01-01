وأسفرت الجهود تنفيذًا لتكليفات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، خلال 24 ساعة الأخيرة بـ 4 محافظات، عن تأمين تنفيذ إزالة 75 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بدوائر مراكز شرطة (دمنهور – إيتاى البارود – أبو حمص – حوش عيسى – الدلنجات – كفرالدوار – الرحمانية – إدكو – بدر).وقامت القوات بتأمين تنفيذ إزالة 30 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بدوائر مراكز شرطة ( منيا القمح – الإبراهيمية – ديرب نجم – فاقوس )، وإزالة 25 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بدائرة قسم شرطة ( أول أسوان )، وإزالة 25 حالة تعدى عبارة عن ( أسوار – خزان أرضى مبنى بالخرسانة – غرف مبنية بالخرسانة – أعمدة خرسانية )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.