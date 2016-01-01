وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بقيام |شعبان ر.ع - عامل|، سبق اتهامه في (4) قضايا و|حسين|، شقيقه، قهوجى مقيمان بدائرة القسم؛ بمزاولة نشاطًا إجراميًا بالاتجار في الأسلحة النارية وتصنيع محدثات الصوت |قنابل المونة| والاتجار فيها ويتخذان من مسكنهما وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط الأول، عُثر بمسكنهما على (بندقية خرطوش عيار 12مم، 2 فرد خرطوش عيار 12مم، 14 طلقة نارية من ذات العيار وكمية من مسحوق البارود القابل للاشتعال وزنت 500 جرام، كمية من مسحوق الكربونات وزنت 500 جرام يستخدمان في تصنيع قنابل المونة|).وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار وباقي المضبوطات تستخدم في تصنيع محدثات الصوت والاتجار فيها بالاشتراك مع المتهم الهارب |جار ضبطه|، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.