وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة تنفيذًا لتكليفات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، عن ضبط 587 أسطوانة بوتاجاز، 63،700 لتر بنزين وسولار، و60 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات المخابز، و74 قضية في مجال الغش التجارى.كما أسفرت عن ضبط 21 قضية في مجال الاتجار غير المشروع في سلع السكر والأرز وزيت الطعام، و24 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك غير صالحة للاستهلاك، و37 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، و12 قضية في مجال السلع مجهولة المصدر.