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الداخلية: بدء أعمال توسعة وصيانة محور 26 يوليو.. الأحد
أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية للمرور، البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة محور 26 يوليو أعلى طريق «القاهرة ــــــ إسكندرية» الصحراوى لمدة 3 شهور، يوم الأحد أول يناير المقبل وعلى مدى 3 شهور، لإجراء أعمال توسعة وتطوير للمحور وتركيب كاميرات خرسانية والتي تنفذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة
وأفاد مصدر أمني، أن أعمال الصيانة ستتم بطول 192 مترا وبعرض 10 أمتار، في كل اتجاه، مؤكدا أن عرض الكوبرى بمنطقة الأعمال 4 حارات سيتم استقطاع حارة من كل اتجاه بالتبادل لحين انتهاء أعمال الصيانة، على أن يتم تسيير الحركة من خلال الـ 3 حارات الأخرى.وأضاف المصدر الأمني، في تصريح له اليوم الجمعة، أنه سيتم إزالة 50 كمر خرسانى زنة الواحد منها 100 طن على أن تتم أعمال الصيانة على 4 مراحل تشمل مرحلتين لكل اتجاه.وستقوم إدارة المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والعلامات الإرشادية بمحيط منطقة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.
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