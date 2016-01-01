البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الجمالية بحارة اليهود، تمكن من ضبط كل من |إيمان م |، 28 سنة، ربة منزل، و|جيهان ع م|، 43 سنة، ربة منزل؛ وبحوزتهما 14 علبة تحوى إكسسوارات حريمى عبارة عن خواتم صينى الصنع. وبمواجهتهما أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، اعترفتا بسرقتهما للمضبوطات من داخل محل ملك |محمود ف م، 26 سنة تاجر، بأسلوب |المغافلة |. وبتطوير مناقشتهما اعترفتا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المحال التجارية بذات الأسلوب وأنهما وراء ارتكاب 7 حوادث وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة وقرروا بعدم قيامهم بالإبلاغ عن تلك الوقائع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.