وأسفرت جهود الحملة خلال 15 يومًا المنقضية بإشراف اللواء عادل زكي مساعد الوزير للمرور عن ضبط 552725 جنح ومخالفة مرورية متنوعة من بينها 129 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و409 مخالفات السير عكس الاتجاه، و15 ألف مخالفة السير يسار الطريق، 9817 موقفا عشوائيا، 19 ألف مخالفة التحدث في التليفون المحمول،3 آلاف 918 دراجة نارية بدون لوحات، 5 آلاف 165 مخالفة دخان كثيف، وذلك لتجاوز النسب القياسية المسموح بها لعوادم السيارات.كما نجحت الجهود تنفيذًا لتكليفات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، عن ضبط 205 حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة.