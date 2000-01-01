واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام ١٩٩٦ /٢٠٠٧ /٢٠٠١ /2000 / ١٩٩٩/ ١٩٩٥/ ١٩٩٧/٢٠٠٩ وزير الداخلية وآخرين.وذكرت الدعاوى أن القانون سمح لأمناء الشرطة بالالتحاق بالفرق المؤهلة لضباط الشرطة بعد حصولهم على مؤهل عال أثناء الخدمة، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت بقرار من وزير الداخلية، مما حدا بهم للطعن على القرار.