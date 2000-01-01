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غدا.. الحكم في دعاوى إلحاق أمناء الشرطة المؤهلين في كادر الضباط
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ديسمير
2016
15:48 PM
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تصدر المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة غدا السبت حكمها في ١٢ دعوى تطالب بإلزام وزارة الداخلية، بإلحاق أمناء الشرطة بالفرقة المؤهلة لتأهيل بكادر الضباط
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام ١٩٩٦ /٢٠٠٧ /٢٠٠١ /2000 / ١٩٩٩/ ١٩٩٥/ ١٩٩٧/٢٠٠٩ وزير الداخلية وآخرين.وذكرت الدعاوى أن القانون سمح لأمناء الشرطة بالالتحاق بالفرق المؤهلة لضباط الشرطة بعد حصولهم على مؤهل عال أثناء الخدمة، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت بقرار من وزير الداخلية، مما حدا بهم للطعن على القرار.
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