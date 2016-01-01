تفاصيل الواقعة بدأت بمرور النقيب مجدي عوض معاون المباحث والقوة المرافقة له بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية ومتابعتها، وأثناء المرور تلاحظ له قيام 3 أشخاص يستقلون دراجتين بخاريتين باستبدال حقائب رياضية فيما بينهم، ولدى مشاهدتهم سيارة الشرطة فروا هاربين.وقامت القوات بملاحقتهم وتمكنوا من ضبط 3 عاطلين وبحوزة اثنين منهم حقيبة بداخلها 2280 جنيها إسترلينيا و590 ألف جنيه مصري و4 هواتف محمولة وبحوزة الثالث حقيبة بداخلها 8002 دولار و91200 جنيه مصري وهاتف محمول.وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد عبد الحميد أبو موسى، مفتش المباحث، بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار في العملات الأجنبية والهواتف والدراجتين لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.