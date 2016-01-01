أفاد مصدر أمني، بأن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا في تفعيل أطر التواصل المجتمعية ومد جسور التعاون مع المواطنين، ويتمثل هذا في التوعية بمخاطر الحرائق وكيفية مواجهتها

وأضاف المصدر الأمني في تصريح خاص لـ|فيتو|، أنه تنفيذًا لتكليفات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، يقوم ضباط الإدارة العامة للحماية المدنية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، باستمرار جولاتهم بالكنائس والمدارس والمنشآت الحيوية للإلقاء المحاضرات والتوعية بمخاطر الحرائق والمفرقعات وكيفية التعامل معها. ولاقى ذلك استحسان المواطنين والطلاب وأبدوا رغبتهم في استمرار تلك المحاضرات خلال الفترة القادمة؛ لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة وتجنب الأخطاء التي يقعون بها خلال نشوب حرائق حتى في مساكنهم ببعض الأوقات.