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استمرار فحص طلبات نزلاء السجون لنقلهم لأماكن قريبة من مساكنهم
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ديسمير
2016
09:47 AM
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أكد مصدر أمني أن مصلحة السجون تواصل فحص الطلبات المقدمة من نزلاء لنقلهم إلى سجون قريبة من محل إقامة ذويهم نظرًا لظروفهم الصحية والاجتماعية
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ|فيتو|، أن اللجان تنعقد بصفة مستمرة في إطار الفلسفة العقابية الحديثة تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بالاهتمام بجميع نزلاء السجون وأسرهم والوقوف المباشر على كل المشكلات التي تواجههم، وتأكيدًا لمراعاة حقوق الإنسان وحل مشكلات النزلاء وذويهم، مشيرًا إلى أن الذي ينطبق عليه الشروط سيتم نقله وفقا للوائح السجون ليصل إجمالي الذين تم نقلهم من شهر يناير المنقضي وحتى اليوم قرابة 1605 نزلاء.
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