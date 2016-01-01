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سيولة مرورية بالطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى
انتظمت صباح اليوم الجمعة، الحركة المرورية بكافة المحاور والطرق الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى، وسط انتشار الخدمات المرورية بالشوارع
كما تشهد حركة سير المركبات بميادين التحرير وروكسي والشهيد هشام بركات والأوتوستراد، ومنطقة وسط القاهرة وكوبري قصر النيل، ومحور 15 مايو ونفق الأزهر وشارع فيصل وميدان رمسيس والجلاء، حالة من السيولة المرورية.كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع النيل السياحي والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائري باتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وشارع البطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية، ومطلع كوبرى أكتوبر وصولًا إلى ميدان التحرير، وسط تواجد مكثف لرجال المرور.فيما ظهرت شبورة مائية أمام السيارات أعلى طريقي الإسكندرية الزراعى والصحراوى والسويس للقادم من المحافظات إلى القاهرة، فيما رفعت الإدارة العامة للمرور استعداداتها تحسبًا لأي حالة طوارئ.
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