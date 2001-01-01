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شرطة ريو دي جانيرو تقول إن سفير اليونان في البرازيل مفقود
ساو باولو (رويترز) - قالت شرطة ريو دي جانيرو إن سفير اليونان لدى البرازيل مفقود منذ ثلاثة أيام.
أضافت الشرطة أن السفير كيرياكوس أميريديس (59 عاما) شوهد آخر مرة مساء الاثنين وهو يغادر منزل أصدقاء زوجته البرازيلية في ضاحية فقيرة وتشتهر بالعنف في منطقة مدينة ريو.
وقال مسؤول بشرطة ريو إن زوجة السفير أبلغت عن فقدانه يوم الأربعاء.
وقال ايفاريستو بونتيس المفتش بشرطة ريو لصحيفة فولها دي ساو باولو إنه لا يعتقد أن السفير تعرض للخطف.
ولم يؤكد مسؤول في السفارة اليونانية في برازيليا فقدان السفير واكتفى بالقول بأنه في عطلة في ريو ومن المتوقع عودته إلى برازيليا في التاسع من يناير كانون الثاني.
وشغل أميريديس من قبل منصب القنصل العام لليونان في ريو من 2001 إلى 2004.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير محمد نبيل)
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