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ضبط 12 عاطلا بحوزتهم أسلحة نارية في المنيا
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ديسمير
2016
05:47 AM
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط 12 عاطلا بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة
تعود الواقعة إلى إخطار تلقته مديرية أمن المنيا، من إدارة البحث الجنائي، مفاده شن حملة أمنية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، أسفرت عن ضبط 12 عاطلا بحوزتهم 12 قطعة سلاح، تنوعت بين بندقية آلية، 4 بنادق خرطوش، طبنجة، 6 فرود محلية، 56 طلقات نارية مختلفة الأعيرة.وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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