تعود الواقعة إلى إخطار تلقته مديرية أمن سوهاج، من إدارة البحث الجنائي مفاده شن حملة أمنية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام؛ لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، أسفرت عن ضبط 13 متهما بحوزتهم 13 قطعة سلاح، تنوعت بين 3 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، طبنجتين، 5 فرود محلية، 6 طلقات نارية مختلفة الأعيرة.وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.