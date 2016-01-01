تعود الواقعة إلى إخطار تلقته مديرية أمن أسيوط، من إدارة البحث الجنائي مفاده شن حملة أمنية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، أسفرت عن ضبط 30 متهمًا بحوزتهم 30 قطعة سلاح، تنوعت بين 16 بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش، 9 فرود محلية الصنع. وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.