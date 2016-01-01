-
رياضة
- فيديو كوميدي لـ«مدحت شلبي» بعد فوز الأهلي «آه لو لعبت يازهر»
- عدسة مصراوي ترصد احتفالات مجنونة لجماهير الأهلي
- غالي وزكريا وسليمان وباسم أبرز المستبعدين من قائمة الفراعنة
- بعد الهزيمة من الأهلي.. مرتضى يدعو مجلسه لاجتماع طارئ الجمعة
- الأهلي راحة من المران حتى 6 يناير
- البدري: العقوبات في انتظار أنطوي.. وهذا موعد رحيله
- حازم الهواري: الروح الرياضية أهم مكاسب القمة
- ريال مدريد يرغب في ضم حارس تشيلسي
- وائل رياض عن فوز الأهلي بالقمة 113: خلصانة بشياكة
- 50 صورة ترصد صدمة جماهير الزمالك بعد خسارة القمة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إعدام 7 أطنان لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في أكتوبر
أمرت نيابة أكتوبر بإعدام 7 أطنان من اللحوم والمنتجات التي تستخدم في تصنيعها مواد فاسدة، داخل أحد المصانع بمنطقة أكتوبر
كانت معلومات وردت للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، بتجميع كميات من اللحوم والدهون والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واستخدامها في إنتاج مصنعات اللحوم ووضع علامات تِجارية عليها لماركات شهيرة، وبيعها للمواطنين؛ لتحقيق مكاسب كبيرة.وأكدت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المصنع يقوم بتعبئة تلك المنتجات في عبوات وأكياس مدون عليها اسم وزارة التموين وعلامة تِجارية لشركة أجنبية.وداهمت قوة أمنية برئاسة الرائد سامح بدوي معاون مباحث التموين، المصنعَ وبصحبتهم لجنة من الطب البيطري، وتمكنوا من ضبط 7 أطنان مصنعات لحوم فاسدة، وفي حالة تعفن وتغيير في لونها، وبها رائحة كريهة، كما تبين من تقرير الطب البيطري أن تلك المنتجات من لحوم غير معلوم مصدر ذبحها، تم التحفظ عليها، وإجراء التحريات اللازمة عن صاحب المصنع لضبطه، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)