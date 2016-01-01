كانت معلومات وردت للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، بتجميع كميات من اللحوم والدهون والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واستخدامها في إنتاج مصنعات اللحوم ووضع علامات تِجارية عليها لماركات شهيرة، وبيعها للمواطنين؛ لتحقيق مكاسب كبيرة.وأكدت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المصنع يقوم بتعبئة تلك المنتجات في عبوات وأكياس مدون عليها اسم وزارة التموين وعلامة تِجارية لشركة أجنبية.وداهمت قوة أمنية برئاسة الرائد سامح بدوي معاون مباحث التموين، المصنعَ وبصحبتهم لجنة من الطب البيطري، وتمكنوا من ضبط 7 أطنان مصنعات لحوم فاسدة، وفي حالة تعفن وتغيير في لونها، وبها رائحة كريهة، كما تبين من تقرير الطب البيطري أن تلك المنتجات من لحوم غير معلوم مصدر ذبحها، تم التحفظ عليها، وإجراء التحريات اللازمة عن صاحب المصنع لضبطه، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.