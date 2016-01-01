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طالب يذبح والده أثناء نومه في كرداسة
قبض رجال مباحث مركز شرطة كرداسة على طالب لاتهامه بقتل والده أثناء نومه، وأخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة
وكان مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغًا بالعثور على جثة رجل داخل سيارة ملاكي على الطريق بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسائق في العقد الرابع من عمره، وأنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بـ4 طعنات متفرقة.بإجراء التحريات تبين أن نجل المجني عليه وراء الحادث، بتقنين الإجراءات تم ضبطه في كمين أمني سري معد له، وبمواجهته اعترف بأنه وراء ارتكاب الواقعة بسبب سوء معاملة والده له وتكرار التعدي عليه بالضرب وأنه منذ نحو أسبوعين عقد العزم على التخلص منه، وصباح اليوم استغل فرصة استغراقه في النوم واستل سكينًا من المطبخ وأجهز عليه بعدة طعنات حتى تأكد أنه فارق الحياة.وفوجئ باستيقاظ والدته واكتشافها ارتكابه للحادث وساعدته على إخفاء معالم الجريمة، بوضع الجثة داخل سيارة المجني عليه ووضعها بمكان العثور، وإشعال النيران بفرش السرير الملطخ بالدماء بمكان مجاور لسكنهما والاستيلاء على هاتف المجني عليه وتحطيمه وإلقائه بالطريق العام وإخفاء الأداة المستخدمة.كما تمكن رجال المباحث من ضبط والدة المتهم وزوجة المجني عليه والأداة المستخدمة في الحادث، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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