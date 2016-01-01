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الكرملين: بوتين سوف يأمر برد مناسب على العقوبات الأمريكية
29
ديسمير
2016
23:22 PM
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موسكو (رويترز) - قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا سوف تضر العلاقات بين موسكو وواشنطن.
وقال ديمتري بيسكوف إن بوتين سيأمر برد "مناسب" على العقوبات التي شملت طرد 35 دبلوماسيا.
وفي مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين قال بيسكوف إن موسكو تشكك في فاعلية تلك الإجراءات نظرا لأن الإدارة الأمريكية الحالية ستنتهي ولايتها خلال ثلاثة أسابيع.
وإضافة إلى عمليات الطرد أغلقت واشنطن مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند ردا على ما وصفتها بحملة من المضايقات من جانب روسيا للدبلوماسيين الأمريكيين في موسكو.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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