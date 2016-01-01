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الكرملين: ردنا على واشنطن سيكون مناسبا وسيصوغه «بوتين»
29
ديسمير
2016
23:15 PM
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قالت قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل، إن الكرملين أصدر ردا على العقوبات الأمريكية، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما منذ قليل، جاء فيه: "ردنا على واشنطن سيكون مناسبا وسيصوغه الرئيس بوتين".
من جهة أخرى أعلن مسئول حقوق الإنسان بالخارجية الروسية قسطنطين دولجوف، اليوم الخميس، أن العقوبات المفروضة ضد روسيا على خلفية مزاعم عن "قرصنة" موسكو للانتخابات الأمريكية ستعرقل إعادة تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وفقا لـ«روسيا اليوم».
وقال دولجوف "إن أي عقوبات ضد روسيا لا مستقبل لها وستؤدي إلى نتائج معاكسة".
فيما عبر فلاديمير جباروف، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، عن قناعته بأن موسكو ستتخذ تدابير جوابية بحق الدبلوماسيين الأمريكيين.
وقال جباروف لوكالة تاس: "من المفهوم أن تدابير جوابية ستأتي لا محالة، وهي ستشمل السفارة الأمريكية في موسكو وربما القنصليات أيضا".
واعتبر جباروف أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحاول، من خلال هذه الإجراءات، الإساءة لروسيا بسبب "عجزه".
وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت السلطات الأمريكية 35 دبلوماسيا روسيا "أشخاصا غير مرغوب فيهم" في الولايات المتحدة وأمهلتهم 72 ساعة قبل مغادرتهم أراضي البلاد.
من جهة أخرى أعلن مسئول حقوق الإنسان بالخارجية الروسية قسطنطين دولجوف، اليوم الخميس، أن العقوبات المفروضة ضد روسيا على خلفية مزاعم عن "قرصنة" موسكو للانتخابات الأمريكية ستعرقل إعادة تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وفقا لـ«روسيا اليوم».
وقال دولجوف "إن أي عقوبات ضد روسيا لا مستقبل لها وستؤدي إلى نتائج معاكسة".
فيما عبر فلاديمير جباروف، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، عن قناعته بأن موسكو ستتخذ تدابير جوابية بحق الدبلوماسيين الأمريكيين.
وقال جباروف لوكالة تاس: "من المفهوم أن تدابير جوابية ستأتي لا محالة، وهي ستشمل السفارة الأمريكية في موسكو وربما القنصليات أيضا".
واعتبر جباروف أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحاول، من خلال هذه الإجراءات، الإساءة لروسيا بسبب "عجزه".
وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت السلطات الأمريكية 35 دبلوماسيا روسيا "أشخاصا غير مرغوب فيهم" في الولايات المتحدة وأمهلتهم 72 ساعة قبل مغادرتهم أراضي البلاد.
بواسطة
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