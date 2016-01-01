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النيابة الإدارية تحقق في واقعة إزالة الشعر على نفقة الدولة
29
ديسمير
2016
21:47 PM
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أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما نشره أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان قضية فساد كبرى بوزارة الصحة، «إجراء عمليات إزالة الشعر على نفقة الدولة»
وذلك لتحديد المسئوليات التأديبية في ضوء الاختصاص الولائي للنيابة.
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