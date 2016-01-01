وأضافت أنها تمكنت من الهرب دون ملابس، وأوضحت أنها تمكنت من تغطية جسدها ببطانية بعد أن أجبرها على التجرد من ملابسها.وأشار شقيق المتهم في أقواله أن والدتهما لم يكن لديها أي أموال وأوضح أن شقيقه المتهم كان دائما يهددها بالقتل، وفي يوم الواقعة حاول أن يمنعه خاصة بعد أن جرد والدتهما من ملابسها ولكنه هدده وأخبره أنه يحبه ولن يؤذيه بشرط ألا يمنعه.أكد مصدر قضائي أن نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار |وائل شبل| المحامي العام الأول للنيابات، أمرت بحجز محامٍ 24 ساعة لحين ورود التحريات، بعد توجيه تهم له بالشروع في قتل والدته وإحراق المنزل عن عمد.وأضاف المصدر أن المتهم أدلى بأقواله أمام النيابة، حيث أكد أنه قام بطعن والدته وإشعال النار بالمنزل، مشيرًا إلى أنه اختلف مع عماته بسبب رغبته في بيع العقار الموروث عن جده للحصول على نصيبه من ميراث والده في العقار.وأضاف أن خاله حضر لتهدئته فاحتجز خاله ووالدته وشقيقه داخل غرفة النوم، وأحضر سكينا وضرب خاله بها، ثم طعن والدته وأشعل النار في الشقة.وانتقل فريق النيابة إلى مستشفى حلوان العام، للاطمئنان على حالة المجني عليها والاستماع إلى أقوالها، وتبين إصابتها بجرح طعني غائر بالظهر وفي حالة خطرة، وأكدت في أقوالها للنيابة أن نجلها أراد قتلها وأن الأهالي أنقذوها من يده وبناء عليه أصدرت النيابة قرارها المتقدم.