اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن وقف إطلاق النار الشامل في سوريا "فرصة تاريخية" لإنهاء النزاع الدائر في هذا البلد منذ حوالي ست سنوات.

وصرح أردوغان، في مؤتمر صحفي، في أنقرة نقله التلفزيون، "يجب عدم تفويت هذه الفرصة بأي ثمن، أنها فرصة تاريخية"، متحدثا عن الاتفاق الذي تم برعاية تركيا وروسيا ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة.