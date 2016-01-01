وكان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا بالعثور على جثتي داخل شقة سكنية بدائرة القسم. والانتقال والفحص تبين أن الجثتين لزوج وزوجته وأنهما لقيا مصرعهما نتيجة حدوث تسرب غاز من سخان الحمام وذلك أثناء استحمام أحدهما، وأنه لا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.