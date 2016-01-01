بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة مجهولة في العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين وجود جرح عميق بفروة الرأس ونزيف بالأذن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم تم نقل الجثة لمستشفى بولاق الدكرور العام.حيث حضر شقيق المتوفاة، عامل 26 سنة، وتعرف على الجثة وقرر بأنها شقيقته ربة منزل 32 سنة ومقيمة بدائرة القسم، وأن الوفاة نتيجة حادث تصادم سيارة مجهولة ولم يشتبه أو يتهم أحدًا بالتسبب في وفاتها.تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.