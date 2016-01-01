بوتين يعلن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين الحكومة السورية والمعارضة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن اتفاقا لوقف إطلاق النار تم إبرامه بين الحكومة السورية والمعارضة برعاية روسيا وتركيا.

وفي كلمة له خلال اجتماع مع وزيريه للدفاع، سيرغي شويغو، والخارجية، سيرغي لافروف، قال بوتين إنه جرى توقيع ثلاث وثائق تمهد الطريق لحل الأزمة السورية.

وقال بوتين إن الوثائق تضمنت اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة وإجراءات لمراقبة الاتفاق وبيانا بشأن الاستعداد لبدء محادثات السلام لحل الأزمة السورية.

وأضاف الرئيس الروسي أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها "هشة وتحتاج لعناية خاصة وتعاون"، وأن روسيا وافقت على الحد من انتشارها العسكري في سوريا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن وزارته بدأت الاستعدادات لاجتماع لحل الأزمة السورية في أستانة، عاصمة قازاخستان.

وأعلنت الرئاسة التركية أن الرئيسين بوتين وأردوغان تناولا خلال مكالمة هاتفية اليوم موضوع وقف إطلاق النار والتحضيرات لاجتماع أستانة المزمع عقده قريبا.



استثناء المجموعات "الإرهابية"

وأكد الجيش النظامي السوري أنه سيوقف كل عملياته العسكرية ابتداء من منتصف الليلة القادمة (العاشرة ليلا بتوقيت غرينتش).

وقال بيان الجيش السوري إن الاتفاق يستثني تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام، التي كانت تعرف باسم جبهة النصرة، وكل الجماعات المرتبطة بهما.

وأكدت الرئاسة التركية أن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا لا يشمل المجموعات المدرجة في قوائم المنظمات الإرهابية لدى مجلس الأمن الدولي.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن الاتفاق يهدف إلى تعميم وقف إطلاق النار في حلب إلى سائر أرجاء سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وإعادة إحياء جهود الحل السلمي للأزمة السورية.

تأكيد المعارضة

وأعرب الائتلاف السوري المعارض دعمه للاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية تركية روسية. وقال رئيس الدائرة الإعلامية في "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" السوري، احمد رمضان، إنه يحث كافة الأطراف على التقيد به.

من جانبه، أكد "الجيش السوري الحر" أن تركيا وروسيا ستكونان الضامنان لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقال القيادي محمد الشامي لوكالة الأنباء الألمانية إن الجانبين سيقومان باقتراح آلية مناسبة لمراقبة وقف إطلاق النار.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أعلن في وقت سابق أن تركيا وروسيا ستكونان الضامنان للسير الحسن للخطة.

غارات روسية على الباب

وإثر الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تم الكشف عن شن مقاتلات روسية غارات، لأول مرة، على مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية في القطاع الجنوبي لمدينة الباب السورية التي يسيطر عليها التنظيم وتحاصرها قوات تركية.

وقالت وكالة دوغان التركية، نقلا عن مصادر عسكرية، إن الغارات وقعت ليل الاربعاء إلى الخميس.