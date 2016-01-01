الرئيس الفلبيني: ألقيت بمذنبين من مروحية تحلق في السماء

هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بإلقاء المسؤولين الفاسدين من مروحيات وهي تحلق في السماء مشددا على أنه قام بهذا الأمر من قبل.

وقال دوتيرتي الذي يشن حربا ضد الفساد والمخدرات "لو كنتم فاسدين فسأضعكم في مروحية تقلع من مانيلا ثم ألقي بكم من الجو".

وليست هذه المرة الأولى التي يدلي فيها الرئيس الفلبيني بتصريحات يزعم فيها أنه مارس عمليات قتل خارج إطار القانون.

إلا أن الرئيس الفلبيني أظهر تراجعا عن حديثه قائلا في مقابلة تليفزيونية " أي مروحية؟ ولو قمت بذلك فإني لن اعترف بذلك."

كذلك قلل المتحدث باسم دوتيرتي من أهمية ملاحظات الرئيس الفلبيني واصفا اياها بالـ"الأسطورة غير الحقيقية".

وكان متحدث آخر قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إنه يجب أن تؤخذ تصريحات دوتيرتي على سبيل الجد لكن دون تفسيرها بشكل حرفي وذلك تعليقا على تصريحات للرئيس قال فيها إنه قتل 3 رجال أثناء توليه منصب عمدة مدينة دافاو.

وجاءت تعليقات دوتيرتي الأخيرة أثناء خطاب له أمام ضحايا إعصار ضرب وسط الفلبين يوم الثلاثاء الماضي.

ونشرت رئاسة الجمهورية الفلبينية مقطع فيديو يحمل تسجيلا لملاحظاته.

وهدد الرئيس بإلقاء أي شخص من المروحيات وهي تحلق في السماء في حال قيامه بسرقة أموال الدعم الحكومي.

وقال دوتيرتي " لقد قمت بهذا من قبل فلماذا لا أفعله مرة أخرى".

وألمح دوتيرتي في حديثه إلى أن من قام بإلقائهم من المروحية كانوا مجموعة من الخاطفين قتلوا الرهينة التي كانوا يحتجزونها دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بتوقيت ومكان الحادث.

وكان دوتيرتي يشغل منصب عمدة دافاو طيلة عقدين من الزمان تمكن خلالهما من خفض معدلات الجريمة بصورة كبيرة لكنه اتُهم أيضا بدعم وتمويل فرق إعدام.

وتعهد دويترتي مع توليه منصب الرئيس بالقضاء على المخدرات والفساد حتى لو تكلف الأمر ملايين الأرواح على حد قوله.

ويعتقد أن نحو ستة آلاف شخص قتلوا على يد قوات الشرطة والمرتزقة منذ أعلن دوتيرتي الحرب على المخدرات عقب توليه مهام منصبه في مايو /ايار الماضي.

وطالبات جماعات حقوقية وأحزاب معارضة بخلع الرئيس الفلبيني الذي يحظى بدعم كبير في أواسط الشعب الفلبيني الذي يرغب في تطهير البلاد.