أكد مصدر قضائي أن نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار |وائل شبل| المحامي العام الأول للنيابات، أمرت بحجز محامي 24 ساعة لحين ورود التحريات، بعد توجيه له تهم الشروع في قتل والدته وإحراق المنزل عن عمد

وأضاف المصدر أن المتهم أدلى بأقواله أمام النيابة، حيث أكد أنه قام بطعن والدته وإشعال النار بالمنزل، مشيرًا إلى أنه اختلف مع عماته بسبب رغبته في بيع العقار الموروث عن جده للحصول على نصيبه من ميراث والده في العقار.وأضاف أن خاله حضر لتهدئته فقام باحتجاز خاله ووالدته وشقيقه داخل غرفة النوم وأحضر سكين وضرب خاله بسكين ثم طعن والدته وأشعل النار في الشقة.وانتقل فريق النيابة إلى مستشفى حلوان العام، للاطمئنان على حالة المجني عليها والاستماع إلى أقوالها وتبين إصابتها بجرح طعني غائر بالظهر وفي حالة خطرة، وأكدت في أقوالها للنيابة أن نجلها أراد قتلها وأن الأهالي أنقذوها من يده وبناء عليه أصدرت النيابة قرارها المتقدم.