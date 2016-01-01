وكان اللواء |مصطفى مقبل| مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من الرائد |أحمد الكاشف| معاون مباحث قسم طهطا، يفيد بتلقيه بلاغًا من |محمد خلف| 37 عامًا صاحب محل ملابس ويقيم في نجع حموده بندر طهطا، بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكي |دون لوحات معدنية| ماركة |تويوتا كورلا| فضي اللون باختطاف نجله |عبد الرحمن| 6 سنوات من أمام منزله و اتصلوا به وطلبوا مائتي ألف جنيه مقابل إعادته، حيث دفع المبلغ لاستعادة نجله. وتم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد |خالد الشاذلي مدير إدارة البحث الجنائي وضباط الإدارة ووحدة مباحث القسم، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من ياسر.أ 27 عامًا عاطل ويقيم جزيرة الخزندارية دائرة مركز طهطا، وسبق اتهامه في عدة قضايا، وعاصم.م 20 عامًا عاطل وسبق اتهامه في القضية رقم 1443 إداري مركز المراغة لسنة 2016 سلاح و|وائل. م|، 26 عامًا، عاطل، واتفقوا على تكوين تشكيل عصابي يتزعمه الأول على اختطاف الطفل المذكور مستخدمين السيارة رقم 17669 ملاكي سوهاج ملك والد المتهم الثاني. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثاني والثالث و بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، حيث تم ضبط مبلغ مالي بحيازة المتهم الثاني قدره 90 ألف جنيه وكذا مبلغ مالي بحوزة المتهم الثالث قدره 10 آلاف جنيه بإرشادهما تم التحفظ عليهما. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19 أحوال القسم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة على ذمة التحقيق وضبط المتهم الهارب.