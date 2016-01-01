محاضرة لمدير الحماية المدنية في كنيسة أسيوط حول التعامل مع المفرقعات

ألقى العميد محمد الكردي مدير إدارة الحماية المدنية بأسيوط صباح اليوم الخميس، محاضرة بالكنيسة الكاثوليكية على شباب الكنيسة والأمن الإدارى بها لتوعيتهم بأخطار الحرائق والمفرقعات وكيفية التعامل معها

ولاقت المحاضرة استحسان الحاضرين وأبدوا رغبتهم في استمرار تلك المحاضرات خلال الفترة المقبلة.ويأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بأهمية التواصل الفعال مع كافة فئات المواطنين وضرورة إلقاء محاضرات عن التأمين الشخصي والتأمين ضد الحرائق والمفرقعات.